路透刊登對美國總統特朗普的訪問，特朗普指，若華為CFO孟晚舟在加拿大被捕一案有助於與中國達成貿易協議，他將對此案進行干預。今早路透記者於Twitter發表了部分內容。

特朗普指「如果我認為它對國家有利，如果我認為它對達成有史以來規模最大的貿易協議有利--這至關重要--對國家安全有利--我肯定會在認為必要的時候干預」。

特朗普稱，孟晚舟有可能獲釋，「這可能有很多種不同情況發生。也有可能這件事將成為談判的一部分。不過我們將與司法部談一談，我們要和他們談談，我們會找很多人一起參與」。

至於是否樂見孟晚舟被引渡至美國，特朗普回應指，要先看中國方面有什麼要求。不過，他亦表示華為被指控的那些做法是很麻煩的。

特朗普補充指，他尚未與習近平討論孟晚舟被捕一事。他希望中國向更多美國產品開放市場，並停止竊取知識產權行為。他又指，今天剛剛聽說，​中國們正在購買大量大豆，現在剛開始採購。

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