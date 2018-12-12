【A股午市】滬深兩市走勢分化 上證再失2600點
文章日期：2018年12月12日 11:32
華為CFO孟晚舟獲釋，市場憧憬中美貿易談判會再有進展，內地三大指數走勢迥異。上證綜指高開高走，臨近中午收市升幅收窄，未能企穩2600點水平，低位見2596點，收報2599點，漲5點或0.02%，成交額498億元（人民幣．下同）
深證成指走勢與滬指相若，中午尾市升勢一度收窄，低位見7676點，收報7686點，漲1點或0.02%，成交額796億元，兩市合共成交額1294億元。
創業板指數高開低收，以接近半日最低位收市，收報1337點，跌0.61點或0.05%。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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