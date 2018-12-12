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【大行唱淡】金沙永利逆市跌 德銀料澳門博彩業寒冬來臨

文章日期：2018年12月12日 11:25
德銀料澳門博彩業寒冬來臨。

德銀發表報告指，澳門博彩業的「寒冬正來臨」，削金沙中國（1928）和永利澳門（1128）評級，金沙中國評級降至「沽售」，永利澳門則降至「持有」。

該行指，原預計整體行業明年博彩收入增長4%，現調整至將下降5%。該行對澳門博彩業維持審慎看法，因相信目前行業仍處於4個下行周期中的第2個階段，並預計明年貴賓廳收入將下降10%。

濠賭股今早個別發展，被點名的金沙中國暫跌2.26%，報34.65元；永利澳門報18.1元，跌1.2%；美高梅中國（2282）報13.62元，跌1.02%。銀娛（0027）則升0.3%，報50.75元；新濠國際（0200）報6.78元，更升2.73%。

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