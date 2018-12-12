華為孟晚舟一案，一石擊起千重浪，隨時影響香港5G發展，現時香港僅有數碼通（0315）獨善其身，沒有選用華為，在給予消費者信心方面，跑贏一班只用華為作通訊設備的電訊商。

香港主要電訊商有李嘉誠和記電訊（0215）旗下3香港、中移動（0941）的CMHK，以及李澤楷旗下香港電訊（6823）的csl、1010與SUN Mobile品牌，估計合共市佔率逾八成，但可怕的是，上述公司全數也使用華為的通訊設備。

回看不同電訊商使用電訊設備的歷史，新鴻基（0016）旗下數碼通多年來也使用Ericsson及Qualcomm（高通）提供電訊設備服務，理應賦予品牌溢價，但公平點分析，數碼通過去幾年前出現的訊號失靈事件略多。

至於業務遍佈全球的「3」，曾經使用NEC和SIEMENS等國際品牌，但去年也轉用華為技術，聲稱為提升網絡容量及覆蓋，為 5G 網絡準備。

有國企背景的中移動香港（前身為萬眾電話）在2000的2G年代曾使用瑞典的Ericsson，近年在4G一度同時使用Ericsson及中興，最終還是轉用華為。今年10月，CMHK與華為共同宣布，聯手建設5G網絡，另於2016年4月，中移動也表示會提及利用華為建設4.5G流動網絡。

香港電訊在3G年曾使用Nokia，盈科數碼動力將CSL出售予Telstra後轉用中興，但在2013年PCCW全數收購CSL後也轉用華為，CSL品牌早在2015年記者會上宣布，使用華為基站技術提升4G LTE 速度。

技術上，4G與5G需要使用同一電訊設備商，換而言之，現時華為在香港的優勢會得以延續，但隨着越來越多個國家也因為擔心國家安全或被竊取各種機密，開始封殺中興和華為參與 5G 網絡建設，通訊管理局（OFCA）實在有必要與電訊商進行討論，進行一系列drilling（操練）。

舉個例，日本政府宣佈，把華為和中興通訊產品踢出內部採購清單，而三大電訊商也計劃棄用華為與中興，當中自然包括一向與中東關係密切的軟銀，雖然電訊業務正在籌備上市，但也不忘政治正確，據報也正評估使用其他製造商設備，對網絡質量、成本及推出5G時間表的影響，值得香港借鑒。

雖然華為的技術被業內人士認可，在5G上很有可能搶佔重要戰略地位，但畢竟頻譜是公共資源，涉及重大公眾利益，具有國企背景的中移動近年已從本地電訊商「奪」走不少頻段，華為又在該領域近乎壟斷，值得關注。觀乎現時華為又被多國棄用，引爆信心危機，政府也是時候停一停，諗一諗，是否應該先撇除政治因素，為香港人重新審視一下，華為技術有沒有「後門」，是否真的需要港朝換代？

大灣區國舅