【寬鬆在望】憧憬中央推放寬樓市措施 內房股做好
文章日期：2018年12月12日 10:45
傳中央經濟工作會議將於近期召開，市場憧憬會議以「穩貨幣、鬆信貸、寬財政」為主，料推有利樓市穩定措施。
內房股今早做好，中海外（0688）現報26.8元，升4.08%；富力地產（2777）更升6.44%，報12.24元；華潤置地（1109）升5.51%，報29.7元；融創中國（1918）報26.65元，升4.51%；萬科（2202）報27.25元，升2.83%；中國恒大（3333）報25.55元，升2.82%。
英國Market News International早前引述接近中國政府的消息人士稱，中央經濟工作會議或於本月14(本周五)至17日(下周一)舉行，為期四天，較以往多一天。惟中國官方暫未正式公布會議時間。多名專家預計，明年國內宏觀政策組合有望以「穩貨幣、鬆信貸、寬財政」為主，財政政策會更加積極，有望推出大規模減稅及提高政府開支等措施。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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