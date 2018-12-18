【沽空狙擊】Bonitas Research：恒安財報造假 拖累股價急挫5%
文章日期：2018年12月12日 10:08
沽空機構Bonitas Research發表報告指，恒安國際（1044）財務報表造假，自2005年以來虛構純利達110億元人民幣，認為股票最終會一文不值。恒安於10時47分停牌，最多曾跌8.8%，低見55.15元，停牌前報57.05元，跌5.7%。
報告指，內地衛生巾市場已飽和，且是同質市場，恒安2018年上半年卻聲稱經營利潤率可達51%，而同業則只有15%。恒安衛生巾業務的資產回報率(Return on assets,ROA)亦同樣有可疑，特別是2016年ROA竟可高達72%。
報告指，相信恒安是透過系內公司的關連交易，來推高盈利及隱瞞假的現金水平。恒安雖然擁有198億元人民幣(下同)的現金及銀行結餘，而2018年6月底營運資金亦達76億，恒安仍然進取地提高負債以支持其營運。在今年8至12月，恒安已發行6種不同等級的債務予投資者，以集資75億元，用於營運資金。
該機構相信，恒安的虛假交易會從其交易對手的應收/應付帳中反映，懷疑恒安過去一直利用這個方法去隱瞞核數師。
該機構認為，隨著恒安的增長神話破滅，估計會出現債務違約、資金成本上升、槓桿比率上升、派息比率下跌，而18年6月底的短期債務達178億元，加上過去6個月新增的75億元債，會引發債權人追數，並且以低於面值去償還債務，因此股票價值最終會一文不值。
其他報道：
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26