沽空機構Bonitas Research發表報告指，恒安國際（1044）財務報表造假，自2005年以來虛構純利達110億元人民幣，認為股票最終會一文不值。恒安於10時47分停牌，最多曾跌8.8%，低見55.15元，停牌前報57.05元，跌5.7%。

報告指，內地衛生巾市場已飽和，且是同質市場，恒安2018年上半年卻聲稱經營利潤率可達51%，而同業則只有15%。恒安衛生巾業務的資產回報率(Return on assets,ROA)亦同樣有可疑，特別是2016年ROA竟可高達72%。

報告指，相信恒安是透過系內公司的關連交易，來推高盈利及隱瞞假的現金水平。恒安雖然擁有198億元人民幣(下同)的現金及銀行結餘，而2018年6月底營運資金亦達76億，恒安仍然進取地提高負債以支持其營運。在今年8至12月，恒安已發行6種不同等級的債務予投資者，以集資75億元，用於營運資金。

該機構相信，恒安的虛假交易會從其交易對手的應收/應付帳中反映，懷疑恒安過去一直利用這個方法去隱瞞核數師。

該機構認為，隨著恒安的增長神話破滅，估計會出現債務違約、資金成本上升、槓桿比率上升、派息比率下跌，而18年6月底的短期債務達178億元，加上過去6個月新增的75億元債，會引發債權人追數，並且以低於面值去償還債務，因此股票價值最終會一文不值。

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