《每日經濟新聞》引述消息指，海航計劃出售支付機構「新生支付」全部權股。

該報引述消息指，海航物流集團舉行資產轉讓首期推介會，集中推介10項資產，涵蓋寫字樓、酒店、商業地產、在建工程、非上市公司股權等，其中包括新生支付。

新生支付原名「海南新生信息技術有限公司」，是海航集團旗下的眾多支付機構之一，也是首批獲得支付牌照的支付機構之一。

除新生支付外，海航旗下還有3張支付牌照，分別是國付寶、易生支付和卡友支付，並因曾多次違規等事宜而被罰款。

新生支付成立於2008年初，註冊資金1億元人民幣，是海航現代物流集團旗下的第三方支付平台。於2011年5月成功獲得中國人民銀行頒發的《支付業務許可證》，並於2016年5月續展成功。

海航物流集團品牌早前回覆該報表示，此次首批推出10項資產，未來將陸續將轉讓其他非主營業務資產。

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