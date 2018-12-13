美國處處針對中國，愈發彰顯中國全球第二的地位，亦意味中國超越日本成為亞洲霸主的地位大致確立。除了中日兩國領袖握手互相示好外，中國的軟實力也漸滲入日本，與過往數十年常態正好相反，內外都逐步與日本地位對調。

10月日本首相安倍晉三訪華，宣布兩國關係破冰之餘，且表明停止對華貸款，除了意味着承認中國的經濟地位外，自二戰結束以來日本的亞洲龍頭光環亦不復再，須逐步過渡交予中國。面對特朗普的反覆，日本食兩家茶禮也是無可厚非，未來的領土磨擦也很可能盡量降溫。如中國總理李克強所說，中日關係正顯現新的發展，希望持續前進，尤其是經貿合作方面，希望能進入新的階段。除了兩國領袖主動破荒和好之外，日本民間亦正悄悄接受及重視中國的影響。

近來東京列車車廂恰巧出現語言學校的海報，標語為：「不管喜歡還是討厭，以後要（運用）中國語……『新時代』、『一帶一路』，中國正在有巨變。」後來這則廣告收到投訴，被指或貶損中國；該語言學校漢和塾創辦人小川善久隨即解釋，廣告無意詆毀中文，並引用去年日本內閣府2017年數據，指覺得中國親切的日本人只有不足兩成，覺得韓國、美國親切的則近四成與八成，顯示日本人對中國的印象一般，有見及此才取用這個標語。以他身為日本人的心理，經濟實力當前，學中文畢竟是大勢所趨。事實是現時日本部分縣內的市政廳，也設立專員說普通話，應付華人查詢；而據親身接觸，身邊亦確有不少日本朋友主動表示要學中文，甚至已學成歸國。

至於日本人向來自豪的日劇，也滲入中國的影子。近期國民女星新垣結衣主演的日劇，片頭贊助商破天荒出現TikTok（抖音國際版）的名牌，更置在長年日劇贊助商花王之上。截圖迅速在日本與台灣的社交網站流傳開去，連日本傳媒都有報道，但所提及的民間反應，大抵只覺有趣，鮮有上一輩日本人對中國的反感。今年4月，百事可樂亦特意用TikTok拍攝廣告片段，電視台NTV亦有向日本民眾介紹TikTok的玩法，主流廣告商及傳媒都接納TikTok，往後想應更易在日本國內傳播。現時TikTok甚至較傳統的Twitter受歡迎，據日經報道引用6月數據，TikTok日本用戶每日平均開啟次數42次，相較Twitter卻只有15次。代表着中國的文化產品，TikTok為中國的軟實力打開了缺口。

在日本支付產品尚在起步之際，支付寶、微信攻入各類國民連鎖店自不待言，截至去年日本接納支付寶的店便逾4萬間。受語言、文化、金融產品大包圍，即使過去日本上一輩對中國的敵意如何根深柢固，在時代變遷下，往後中國對日本的影響力只會有增無減。

賈文清