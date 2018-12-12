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【網購市場】抖音開放「購物車」功能申請

文章日期：2018年12月12日 09:56

近年積極挑戰騰訊（0700）地位的字節跳動，除了推出新的社交軟件「飛聊」之外，其主要產品「抖音」，昨日更正式開放「購物車」功能的申請。

數據顯示，今年6月內測後已有超過6萬個賬號使用這功能，今年雙11，開通抖音購物車分享功能的賬號可一天售出商品10萬件，轉化銷售額破2億，訂單增長1000%。

今次開放申請，只需於平台上發佈視頻大於10個且達到8000以上粉絲的實名認證賬號可自助申請。

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