【港股開市】藍籌股全線上升 港股高開282點
文章日期：2018年12月12日 09:21
華為案有新進展，加上美國總統特朗普表示或會干預華為案，刺激港股今早高開282點或1.1%，報26054點，成交金額15億元；國指今早高開127點或1.25%，報10372點。
藍籌股全線上升，聯通（0762）升2.64%，報8.93元，是升幅最大的藍籌，煤氣（0003）升0.13%，報15.9元，則是升幅最小的藍籌。騰訊（0700）升1.54%，報316元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻39點。
華為案有新進展，瑞聲（2018）升1.83%，報52.85元；舜宇（2382）升0.88%，報74.45元。
油價向上，中石化（0386）升1.1%，報6.41元；中石油（0857）升1.51%，報5.37元；中海油（0883）升1.88%，報12.98元。
內地11月新增人民幣貸款、社會融資規模均勝預期，內銀股向上，工行（1398）升1.11%，報5.46元；交行（3328）升1.39%，報5.85元；中行（3988）升1.22%，報3.31元；建行（0939）升0.94%，報6.45元。
中人壽（2628）公布，首11個月累計原保險保費收入約為5123億元人民幣，累計金額同比增長4.49%，開市升0.75%，報16.2元；平保（2318）升1.16%，報74.3元。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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