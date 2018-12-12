騰訊（0700）公布，旗下騰訊音樂美國預託股份之定價已於紐約時間12月11日確定，並將於翌日於紐約交易所開始買賣。每股美國預託股份以下限13美元定價，相當於約101.74港元。

在此次發售的8200萬股美國預託股份中，騰訊音樂將出售4102.98萬股新美國預託股份，佔騰訊音樂於行使任何超額配發權前，發行新A類股份擴大後已發行股本約2.51%，而售股股東將出售4097.02萬股美國預託股份。

假設超額配發權不獲行使及在同時進行的私人配售獲全額認購，合計所得款項總額預期將約為11億美元，相當於約86.1億港元，而騰訊音樂就出售新美國預託股份的所得款項總額預期將約為5.7億美元，相當於約44.6億港元。每股美國預託股份將相當於兩股A類股份。

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