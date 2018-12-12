【新股消息】騰訊音樂每股13美元定價 料籌11億美元
文章日期：2018年12月12日 09:18
騰訊（0700）公布，旗下騰訊音樂美國預託股份之定價已於紐約時間12月11日確定，並將於翌日於紐約交易所開始買賣。每股美國預託股份以下限13美元定價，相當於約101.74港元。
在此次發售的8200萬股美國預託股份中，騰訊音樂將出售4102.98萬股新美國預託股份，佔騰訊音樂於行使任何超額配發權前，發行新A類股份擴大後已發行股本約2.51%，而售股股東將出售4097.02萬股美國預託股份。
假設超額配發權不獲行使及在同時進行的私人配售獲全額認購，合計所得款項總額預期將約為11億美元，相當於約86.1億港元，而騰訊音樂就出售新美國預託股份的所得款項總額預期將約為5.7億美元，相當於約44.6億港元。每股美國預託股份將相當於兩股A類股份。
其他報道：
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26