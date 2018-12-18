美股反覆下跌，港股ADR則升13點或0.05%，報25785點，港股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.55%，折合報312.9元；匯控（0005）跌0.65%，折合報62.94元；建行（0939）升0.25%，折合報6.41元。

今日焦點股份可留意：

華為孟晚舟獲保釋，美國總統特朗普接受採訪時表示，考慮干預華為案，必要時會再有特習會。市場氣氛或會有改善，但料仍會對反覆不定的情況保持戒心。

騰訊公布，騰訊音樂美國預託股份發售價定為每股美國預託股份13.00美元（相當於約101.74港元），為作價下限，其招股價為13至15美元。

人行昨日公布多個11月份金融數據，11月新增人民幣貸款1.25萬億元，接近市場預期的1.2萬億元，比10月的6970億元大為增加。10月份創兩年新低的社會融資規模亦糾回失地．11月為1.52萬億元，優於市場預期的1.33萬億元。廣義貨幣（M2）增長8%，與上月持平。狹義貨幣（M1）增長1.5%，較預期的3%差，比10月的2.7%進一步減少。

中人壽（2628）公布，首11個月累計原保險保費收入約為5123億元人民幣(下同)，累計金額同比增長4.49%。

俄羅斯能源部長諾瓦克表示，按照上周達成的全球減產協議，該國計劃明年1月將石油產量最少每日削減5至6萬桶，並計劃會逐步減產。油價受刺激而上升，紐約期油現時仍升1%，報52.19美元。

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