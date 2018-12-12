【中美角力】路透：特朗普考慮干預華為案 必要時會再有習特會
文章日期：2018年12月12日 08:19
路透社記者Jeff Mason在Twitter發文稱，美國總統特朗普接受採訪時稱，如果符合國家安全並且有助於與中國的貿易協議，他會考慮干預華為首席財務官案件。
另外，該記者又引述特朗普指，中國正購買大量的大豆，並且於有需要時會與中國國家主席習近平再次見面。
而對於美國針對日本及歐洲的汽車關稅，特朗普指將視乎談判情況而定。
早前，加拿大法院批准華為首席財務官孟晚舟的保釋要求，可以待在溫哥華的家中，等待或因欺詐指控而被引渡到美國。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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