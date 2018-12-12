美股隔晚繼續大幅波動，道指先高開296點，中段曾倒跌最多202點，收市前又跌幅收窄。市場波動與好淡消息夾雜有關，美國總統特朗普威脅為了邊境牆會讓政府停止運作，數小時後關鍵參議院領袖表達了避免這種情況發生的意願，股市跌幅收窄；據報，中國可能會削減美國汽車進口關稅，由40%降至與其他大部份國家一致的15%，汽車製造商股價上升。

道瓊斯工業平均指數收跌53點，跌幅0.22%，報24370點。標普500指數收跌0點，跌幅0.04%，報2636點。納斯達克綜合指數收漲11點，或0.17%，報7031點。

波音跌1.32%，報322.03美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低29點，而強生升0.85%，報146.5元，貢獻道指8點。

科技股方面，蘋果收市報168.63元，跌0.57%，谷歌母公司Alphabet收市報1061.65元，升0.8%，亞馬遜收市報1643.24元，升0.13%，Facebook收市報142.08元，升0.16%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.54%，報344點。德國DAX指數收漲1.5%，報10780點；法國CAC 40指數漲1.35%，報4806點；英國富時100指數收漲1.28%，報6806點。

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