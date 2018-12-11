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【數碼化銷售】保監局：首個快速通道牌照已批 暫有一間獲批

文章日期：2018年12月11日 18:23
保監局行政總裁張雲正（左一）、保監局執行董事（長期業務）許美瑩（左二）(歐陽偉昉攝)

保監局去年推出快速通道採用全數碼化銷售渠道的保險公司申請牌照，保監局執行董事（長期業務）許美瑩表示，首間經快速通道開業的保險公司已原則上獲批，料約兩周後會正式公布。獲批的是有合作伙伴的初創公司，主要售賣銀碼較小的定期壽險和保障性產品。

保監局行政總監張雲正表示，暫時只有一個牌照獲批。原則上獲批後，局方會以一至兩周覆核公司銀行存款、高層人選等資料。他指約有數十間機構查詢牌照申請，不過實際申請者只有數位。他指審批規格嚴格，需要申請人財務穩健。

記者：歐陽偉昉

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