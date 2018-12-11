卓越教育（3978）明起招股，至下周一（17日）。該股發行約1.51億股，集資最多4.38億元，香港公開發售佔10%。每股招股價範圍由2.2元至2.9元，每手10股，入場費為2929.22元，料本月27日上市。獨家保薦人為招銀國際。

內地頻頻推出針對民辦學校的政策，公司秘書朱常敘表示，卓越教育為課後培訓學校，受到有關政策的影響不大，而集團亦有就上課時間、校區面積大小及師資等方面作出調整。

集團主席兼行政總裁唐俊京指，公司計劃三年內主要在華南地區開設150個教育中心，今年至今已開設逾30個教育中心，相信一年50個不是難事。他指，二線城市存在很多併購整合的機會，會優先考慮經濟較好的城市，惟未有任何目標對象或地方。

記者：陳惠恩

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