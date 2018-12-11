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【有片：淘寶圖】巿場憂衰退通縮 小心銅價下破三角支持

文章日期：2018年12月11日 18:02

近期巿場擔心會出現經濟衰退以至通縮，息口開始受壓，浮息債的ETF月線圖更是明顯跌穿2012以來的上升軌，而有銅博士之稱的銅價，更是在6月下破支持位後急插，之後形成三角整固，近日似醞釀向下突破。

如銅價下破三角支持，會先挑戰2016年後升浪回吐50%的2.61美元支持，失守則會再下試回吐61.8%的2.456美元。近期，生產銅的江西銅（0358）連跌5日，如銅價向下，小心江西銅失守9元重要支持。

陸振球

明報投資及地產版主編

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