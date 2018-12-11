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【新股消息】騰訊音樂傳中間價定價 籌最多12億美元 

文章日期：2018年12月11日 17:36
騰訊音樂傳中間價定價。

彭博引述潛在投資者表示，騰訊（0700）分拆於明日在美國上市的騰訊音樂，以大約中間價作為指導發售價，集資最多12億美元。

騰訊音樂計劃在美國發行預託股份,，每股作價介乎13至15美元。

報道指，最終價格尚未確定，價格水平或會改變。

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