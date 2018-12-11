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【符合預期】中國11月新增人民幣貸款1.25萬億元　符預期

文章日期：2018年12月11日 17:11

人行公布11月份金融數據，11月新增人民幣貸款1.25萬億元，接近市場預期的12000億元，比10月的6970億元大為增加。10月份創兩年新低的社會融資規模亦糾回失地．11月為1.52萬億元，優於市場預期的13340億元。

廣義貨幣（M2）增長8%，與上月持平。狹義貨幣（M1）增長1.5%，較預期的3%差，比10月的2.7%進一步減少。

另今日據《Market News International》引述接近中國政府消息人士指出，中央經濟工作會議有機會在這個星期五起一連四日（14日至17日）舉行。

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更新時間：2018-12-18 16:10
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