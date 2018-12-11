【符合預期】中國11月新增人民幣貸款1.25萬億元 符預期
文章日期：2018年12月11日 17:11
人行公布11月份金融數據，11月新增人民幣貸款1.25萬億元，接近市場預期的12000億元，比10月的6970億元大為增加。10月份創兩年新低的社會融資規模亦糾回失地．11月為1.52萬億元，優於市場預期的13340億元。
廣義貨幣（M2）增長8%，與上月持平。狹義貨幣（M1）增長1.5%，較預期的3%差，比10月的2.7%進一步減少。
另今日據《Market News International》引述接近中國政府消息人士指出，中央經濟工作會議有機會在這個星期五起一連四日（14日至17日）舉行。
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26