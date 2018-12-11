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【港股收市】港股終4連跌 全日反覆收升19點 騰訊支撐大市

文章日期：2018年12月11日 16:30
港股終4連跌，全日反覆收升19點。

港股過去四個交易日累挫約1500點，今日終止4連跌，表現反覆靠穩。

港股今早低開128點，報25623點已是全日最低位，其後表現反覆，午市收市前曾高見25861點，最多升109點，午後好淡爭持，於25720至25846點之間上落，收市升19點或0.07%，報25771點，成交金額650億元；國指跌28點或0.27%，報10245點。

舜宇（2382）升6.42%，收報73.8元，是升幅最大的藍籌， 旺旺（0151）跌1.84%，收報5.33元，是跌幅最大的藍籌。 騰訊（0700）重上310元以上，收升1.04%，報311.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻26點；中移動（0941）跌1.62%，收報75.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低23點。

大行看好本月澳門博彩收入表現，濠賭股向好，銀娛（0027）升2.43%，收報50.6元；永利澳門（1128）升1.89%，報18.32元；金沙中國（1928）升1.87%，收報35.45元。 

手機設備股回升，瑞聲（2018）升2.77%，收報51.9元；丘鈦（1478）更升4.01%，報4.4元；比亞迪電子（0285）報10.64元，升2.51%。

納斯達克綜合指數隔晚收漲51點，帶動科網股普遍造好，金山軟件（3888）升3.26%，收報12.68元；金蝶（0268）升1.58%，收報7.71元；中軟國際（0354）收升1.03%。

醫藥A、H股反彈，藥明生物（2269）收報52.35元，升4.91%；綠葉製藥（2186）報5.57元，升3.53%；中生製藥（1177）報5.42元，升2.46%；石藥（1093）報13.04元，升2.19%。

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1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
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2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
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