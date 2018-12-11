【港股收市】港股終4連跌 全日反覆收升19點 騰訊支撐大市
文章日期：2018年12月11日 16:30
港股過去四個交易日累挫約1500點，今日終止4連跌，表現反覆靠穩。
港股今早低開128點，報25623點已是全日最低位，其後表現反覆，午市收市前曾高見25861點，最多升109點，午後好淡爭持，於25720至25846點之間上落，收市升19點或0.07%，報25771點，成交金額650億元；國指跌28點或0.27%，報10245點。
舜宇（2382）升6.42%，收報73.8元，是升幅最大的藍籌， 旺旺（0151）跌1.84%，收報5.33元，是跌幅最大的藍籌。 騰訊（0700）重上310元以上，收升1.04%，報311.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻26點；中移動（0941）跌1.62%，收報75.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低23點。
大行看好本月澳門博彩收入表現，濠賭股向好，銀娛（0027）升2.43%，收報50.6元；永利澳門（1128）升1.89%，報18.32元；金沙中國（1928）升1.87%，收報35.45元。
手機設備股回升，瑞聲（2018）升2.77%，收報51.9元；丘鈦（1478）更升4.01%，報4.4元；比亞迪電子（0285）報10.64元，升2.51%。
納斯達克綜合指數隔晚收漲51點，帶動科網股普遍造好，金山軟件（3888）升3.26%，收報12.68元；金蝶（0268）升1.58%，收報7.71元；中軟國際（0354）收升1.03%。
醫藥A、H股反彈，藥明生物（2269）收報52.35元，升4.91%；綠葉製藥（2186）報5.57元，升3.53%；中生製藥（1177）報5.42元，升2.46%；石藥（1093）報13.04元，升2.19%。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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