今早中美兩國高層電話交談，《華爾街日報》再引述知情人士指，作為習特會達成的休戰協議一部分，中國官員考慮對「中國製造2025」計劃做出調整。消息又指，劉鶴計劃元旦後前往華盛頓。

報道指，「中國製造2025」計劃由政府主導，旨在使中國企業在人工智能和機器人等多個領域佔據主導地位。美國一直對北京方面採取不公平貿易做法導致外國公司在與中國本地公司的競爭中處於不利地位頗有微詞，「中國製造2025」正是此類不滿情緒指向的核心。

雖然近日有華為事件，但中美雙方似乎較希望達成協議，而不被此影響。報道指，美中雙方官員已表示，作為對談判的一種善意姿態，北京方面已計劃宣布購買美國大豆，預計雙方談判將於明年3月1日前後結束。中美雙方均在今次電話中暗示，不希望中方對加拿大應美方要求逮捕華為孟晚舟一事，影響貿易談判。

其他報道：

【重要會議】傳中央經濟工作會議14至17日舉行

【中美角力】傳今早中美通電談買農產品及調整中國政策

【中美角力】劉鶴應約與姆努欽、萊特希澤通電話

【財經花生】華融改公司章程發揮黨委領導 David Webb「讚」