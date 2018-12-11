今年港股先甜後苦，從高位33000點跌至10月低位24000點，易易壹金融（0221）旗下易易壹證券營銷總監蔡佑徽於今日傳媒午宴上表示，預料明年股市會反過來呈現先苦後甜之態。一方面近期中美貿易戰走勢反覆，令市場波動，90日談判期限結果不明確，此外，加上美國2年及5年期國債孳息倒掛，或顯示該國經濟見頂，若道指見頂下探，港股將受影響。他預計，明年上半年如果恒指失守今年10月24000點低位，保守估計會下探至22000點至20000點水平，不過隨著下半年中美貿易戰形勢可能喘定，加上A股陸續被納入國際指數，估值獲得合理價值，可望帶動港股回升，因此建議投資者明年先以現金為王，下半年再伺機低吸。

本港樓市方面，易易壹金融旗下易易壹財務總經理楊錦昌認為，未來本港樓價會跌30%，他又指，經濟差加上樓價跌，明年生意機會確實會較多，但該公司的樓按策略仍然保守，或會收緊按揭成數。他又透露，今年以來內地客戶將樓宇抵押按揭的量有所增加，相信與內地企業資金緊缺有一定關係。易易壹財務另一總經理譚成功則稱，現時壞帳風險增加，會收緊村屋、居屋等按揭成數。