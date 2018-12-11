【先苦後甜】易易壹預計明年股市先苦後甜 樓價跌三成
文章日期：2018年12月11日 16:16
今年港股先甜後苦，從高位33000點跌至10月低位24000點，易易壹金融（0221）旗下易易壹證券營銷總監蔡佑徽於今日傳媒午宴上表示，預料明年股市會反過來呈現先苦後甜之態。一方面近期中美貿易戰走勢反覆，令市場波動，90日談判期限結果不明確，此外，加上美國2年及5年期國債孳息倒掛，或顯示該國經濟見頂，若道指見頂下探，港股將受影響。他預計，明年上半年如果恒指失守今年10月24000點低位，保守估計會下探至22000點至20000點水平，不過隨著下半年中美貿易戰形勢可能喘定，加上A股陸續被納入國際指數，估值獲得合理價值，可望帶動港股回升，因此建議投資者明年先以現金為王，下半年再伺機低吸。
本港樓市方面，易易壹金融旗下易易壹財務總經理楊錦昌認為，未來本港樓價會跌30%，他又指，經濟差加上樓價跌，明年生意機會確實會較多，但該公司的樓按策略仍然保守，或會收緊按揭成數。他又透露，今年以來內地客戶將樓宇抵押按揭的量有所增加，相信與內地企業資金緊缺有一定關係。易易壹財務另一總經理譚成功則稱，現時壞帳風險增加，會收緊村屋、居屋等按揭成數。
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
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|1093 石藥集團
|11.70
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|0012 恆基地產
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|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
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|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
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|-1.25
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|1044 恆安國際
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|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26