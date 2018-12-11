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【石油產量】俄羅斯擬1月最少每日減產5至6萬桶

文章日期：2018年12月11日 15:47

俄羅斯能源部長諾瓦克表示，按照上周達成的全球減產協議，該國計劃明年1月將石油產量最少每日削減5至6萬桶，並計劃會逐步減產。

石油輸出國組織(OPEC)和包括俄羅斯在內的一些非OPEC產油國上周稱，將減產每日120萬桶。

三桶油表現偏軟，中石油（0857）現報5.31元，跌0.93%；中石化（0386）報6.36元，跌0.63%；中海油（0883）報12.78元，跌0.31%。

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更新時間：2018-12-18 16:10
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