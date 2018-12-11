【多相】千元新鈔 明天起可兌換
文章日期：2018年12月11日 15:21
金管局宣布，明天起正式推出新鈔，首先會推出1000元鈔票。
金管局指出，明天起市民可在三間發鈔行兌換1000元新鈔票。明年1月23日起則可兌換500元新鈔票。意味明年農曆新年時，可使用這兩款最大面額新鈔票封利是。
是次印鈔廠已印製了9000萬張1000元新鈔，佔整體千元鈔票流通量4成。500元新鈔則有2.3億張，佔流通量6成。
至於其餘3款，即100元、50元及20元，即預計在明年中至2020年初分批推出。
記者：廖毅然
其他報道：
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26