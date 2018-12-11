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【多相】千元新鈔 明天起可兌換

文章日期：2018年12月11日 15:21
香港金融管理局（金管局）（十二月十一日）下午二時三十分公布「2018香港新鈔票系列」推出時間 2018-12-11鄧宗弘攝
千元新鈔將於明天起可兌換。
香港金融管理局（金管局）（十二月十一日）下午二時三十分公布「2018香港新鈔票系列」推出時間 2018-12-11鄧宗弘攝
香港金融管理局（金管局）（十二月十一日）下午二時三十分公布「2018香港新鈔票系列」推出時間 2018-12-11鄧宗弘攝
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香港金融管理局（金管局）（十二月十一日）下午二時三十分公布「2018香港新鈔票系列」推出時間 2018-12-11鄧宗弘攝
香港金融管理局（金管局）（十二月十一日）下午二時三十分公布「2018香港新鈔票系列」推出時間 2018-12-11鄧宗弘攝

金管局宣布，明天起正式推出新鈔，首先會推出1000元鈔票。

金管局指出，明天起市民可在三間發鈔行兌換1000元新鈔票。明年1月23日起則可兌換500元新鈔票。意味明年農曆新年時，可使用這兩款最大面額新鈔票封利是。

是次印鈔廠已印製了9000萬張1000元新鈔，佔整體千元鈔票流通量4成。500元新鈔則有2.3億張，佔流通量6成。

至於其餘3款，即100元、50元及20元，即預計在明年中至2020年初分批推出。

記者：廖毅然

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