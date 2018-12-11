【A股收市】三大指數尾市拉升 深指全日高位收市
文章日期：2018年12月11日 15:19
內地三大指數尾市升幅擴大，醫藥和5G概念股走強。上證綜指上午表現靠穩於2585至2595點區間上落，午後曾倒跌，低見2583點，最多跌1點，尾市再彈。全日收報2594點，升9點或0.37%，成交額854億元(人民幣．下同)。
深證成指上午維持50多點升勢，午後升幅一度收窄，低見7628點，僅升3點，尾市再見升勢，以全日最高位收市，收報7685點，升60點或0.79%，成交額1330億元。兩市成交額合共2184億元。
創業板指數全日收報1338點，升11點或0.85%。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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