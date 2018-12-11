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【A股收市】三大指數尾市拉升 深指全日高位收市

文章日期：2018年12月11日 15:19
內地三大指數尾市拉升。

內地三大指數尾市升幅擴大，醫藥和5G概念股走強。上證綜指上午表現靠穩於2585至2595點區間上落，午後曾倒跌，低見2583點，最多跌1點，尾市再彈。全日收報2594點，升9點或0.37%，成交額854億元(人民幣．下同)。

深證成指上午維持50多點升勢，午後升幅一度收窄，低見7628點，僅升3點，尾市再見升勢，以全日最高位收市，收報7685點，升60點或0.79%，成交額1330億元。兩市成交額合共2184億元。

創業板指數全日收報1338點，升11點或0.85%。

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1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
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