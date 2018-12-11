中國應用性能管理（APM）公司飛思達科技（1782）上月底由創業板轉至主板上市，公司行政總裁施德群指，預期將更有利為5G網絡提供應用管理的投資，並繼續擴大在中國主要電訊營運的客戶收益及佔比。

施德群表示，未來中國市場的5G網絡投資將逐步提升，有研究指未來4年中國市場的5G投資額將超過9000億元人民幣，當中網絡虛擬化的投資額料達4000億元人民幣。中國主要電訊營運商為公司的主要客戶，當中中移動（0941）的收入佔比達8成，公司轉至主板上市後，將可投放更大資源拓展其他電訊營運商的收入佔比，如計劃加強聯通（0762）、中電信（0728）的客戶銷售。

施德群又提到，明年公司的主要增長仍是網路電視、智能家居的應用性能管理，並因應5G網路踏入試用階段，會開始投入相關的APM產品及服務。至2020年，隨著5G試商用階段開始、有更多網絡建設，相信5G應用性能管理的收入會逐漸增加，並會在2021年佔公司整體收入較大部分比重，5G物聯網的應用管理、網絡虛擬化等亦會是新的收入來源。

記者：劉旭霞

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