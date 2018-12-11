中原樓價指數自10月見頂回落了約6%多一點，已不斷有聲音要求政府減辣救巿，特首林鄭月娥昨在公開場合明確表示樓價仍較她上任一年多升了不少，說要政府救巿可以「慳番」，其實那些發出現要政府救巿的人士包括代理等，一方面說要救巿，一方面又說香港樓巿供應仍然緊絀，又說息口仍低，經濟仍強勁，「剛需」強勁，樓巿只會短期調整，甚至說跌都只是「假跌」，如此又何用救巿?

另外，上月售出的首幅啟德跑道住宅地，乃由新世界（0017）、會德豐（0020）、恒地（0012）及帝國集團所合組的財團以83.33億元投得，每方呎樓面地價14,502元，以較數月前由新地（0016）投得的另一幅啟德地每呎樓面地價低出接近三成，而地政總署昨日公布，原來這幅跑道地皮的第二高出標價較中標價再低約18%，即每呎樓面地價約1.1萬元多，而其他入標財團更不乏出價低過1萬元!

其實，樓價轉跌，發展商買地也可以平了，又何用要政府急急救巿?

陸振球

明報投資及地產版主編

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