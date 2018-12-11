美股周一急挫後大幅反彈，港股連跌4日後今早亦回穩，恒指低開128點回升，最多倒升109點至25861點回軟，半日收報25723點，跌29點或0.11%；國指跌0.48%。大市成交額363億元，交投疲弱。

濠賭股明顯做好，永利澳門（1128）、銀河娛樂（0027）、美高梅中國（2282）升約3%以上；表現疲弱的醫藥、教育有反彈，藥明生物（2269）升半成，三生製藥（1530）、復星醫藥（2196）升逾2%，中教控股（0839）升約2%。此外，內房、物業管理、汽車及相關股亦做好。

天氣轉冷，禦寒的羽絨股波司登（3998），股價今早創出新高，海底撈（6862）今早亦升穿17.8元阻力，可以投機。海底撈獨特經營模式形成品牌效應，加上業務模式較容易擴張，銷售及純利有望保持較快增長，今年上半年營業額增長逾五成，市場估計今年以至未來兩年銷售保持四五成增長，惟現價估值不廉宜。走勢上，該股初現向上突破，短線有機會上試19元或以上水平，短線可以17.8元作止蝕。

劉思明

明報資深評論員

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