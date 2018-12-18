畢馬威預測明年新股市場將迎來200家上市公司，集資額為2000億元。中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌指，由於今年有三隻超巨型新股令到全年集資額躍升超過3000億元，惟目前未見有其他超大型公司有確實的上市時間表，所以預測明年全年集資額有2000億元是以過去數年市况較好時的平均數作為參考。

該行預期明年集資額大減1000億元，但表示仍對香港位列全球交易所前排位置充滿信心。畢馬威香港資本市場發展主管合夥人李令德稱，過去10年香港有6次奪冠，加上上市新規，相信香港仍然會是企業上市的首選地點。

同股不同權（WVR）4月落實至今，僅有小米（1810）及美團點評（3690）兩隻W股上市。李令德指，新制出爐不足一年，今年為試驗期，投資者需要時間去適應不同股權架構背後的意義，而不是盲目因新經濟公司就決定投資。

企業WVR的市場諮詢於7月底煞停，其後未見有確切時間表重新展開諮詢。劉大昌則認為，市場仍未就此話題達成共識，暫時未見有提出諮詢的迫切性，相信明年年內都不會提出諮詢。

內地早前提出設立科創板，市場有指或會與香港形成競爭。劉大昌指，目前仍未有相關具體細節，但相信對香港的影響不大，香港面向國際投資者，不認為科創板一推出香港就會馬上失去競爭優勢。

畢馬威料，香港新股市場今年200家新上市公司，集資額高達3000億元，重登全球榜首位置。美國紐交所以集資額2500億元排第二，美國納斯達克以1900億元排第三，但日本東京證券交易所有望因軟銀旗下移動業務於本月下旬上市，以全年集資額逾2000億元而擠身三甲。

記者：陳惠恩

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