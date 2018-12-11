Market News International引述一位接近中國政府的消息人士稱，中央經濟工作會議預計將在12月14日至17日這四天舉行。消息人士並指出，中國將於12月18日舉行紀念改革開放40周年的慶祝活動。

早前，廣發證券首席經濟學家沈明高表示，中國本月將召開中央經濟工作會議，制定明年的經濟政策，不少人都預期北京將祭出大規模減稅、提高政府開支的財政措施，刺激成長。市場重點留意對於下個年度整體經貿布局，以及諸般宏觀調控政策走向。

其他報道：

【中美角力】傳今早中美通電談買農產品及調整中國政策

【財經花生】華融改公司章程發揮黨委領導 David Webb「讚」

【中美角力】劉鶴應約與姆努欽、萊特希澤通電話