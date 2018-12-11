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【重要會議】傳中央經濟工作會議14至17日舉行

文章日期：2018年12月11日 12:41

Market News International引述一位接近中國政府的消息人士稱，中央經濟工作會議預計將在12月14日至17日這四天舉行。消息人士並指出，中國將於12月18日舉行紀念改革開放40周年的慶祝活動。

早前，廣發證券首席經濟學家沈明高表示，中國本月將召開中央經濟工作會議，制定明年的經濟政策，不少人都預期北京將祭出大規模減稅、提高政府開支的財政措施，刺激成長。市場重點留意對於下個年度整體經貿布局，以及諸般宏觀調控政策走向。

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