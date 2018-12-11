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【數據保護】美團旗下摩拜單車面臨柏林調查

文章日期：2018年12月11日 12:25

金融時報報道，美團（3690）旗下摩拜單車正面臨德國對數據保護的調查。根據今年初歐盟實施的通用數據保護法規（GDPR），有權對違反規例的公司進行罰款。早前英航數據外泄，以及國泰（0293）資料外泄，亦曾引發GDPR罰款的討論。

根據金融時報引述的文件指，柏林數據保護和信息自由專員(Berlin commissioner for data protection and freedom of information)已計劃對摩拜單車展開調查，摩拜單車未來數周或需要書面回應題問。

報道指，引發調查主要是由於該公司的租車平台軟件，收集明顯過多的用戶資料，即使用戶當時並沒有使用其服務，仍會收集其所處的位置資料。此外，用戶的資料亦會傳送回中國的總部，亦有違GDPR新例下，資料傳出歐盟的限制。

摩拜單車回應指，極度重視資料保議，並遵守行業標準，不認為摩拜單車的行與其他對手不同。

美團半日收報52.4元，升0.67%。

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