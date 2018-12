next

金融時報報道,美團(3690)旗下摩拜單車正面臨德國對數據保護的調查。根據今年初歐盟實施的通用數據保護法規(GDPR),有權對違反規例的公司進行罰款。早前英航數據外泄,以及國泰(0293)資料外泄,亦曾引發GDPR罰款的討論。

根據金融時報引述的文件指,柏林數據保護和信息自由專員(Berlin commissioner for data protection and freedom of information)已計劃對摩拜單車展開調查,摩拜單車未來數周或需要書面回應題問。

報道指,引發調查主要是由於該公司的租車平台軟件,收集明顯過多的用戶資料,即使用戶當時並沒有使用其服務,仍會收集其所處的位置資料。此外,用戶的資料亦會傳送回中國的總部,亦有違GDPR新例下,資料傳出歐盟的限制。

摩拜單車回應指,極度重視資料保議,並遵守行業標準,不認為摩拜單車的行與其他對手不同。

美團半日收報52.4元,升0.67%。

