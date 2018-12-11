【港股午市】港股反覆向下 收跌29點 科網手機設備股反彈
文章日期：2018年12月11日 12:21
隔晚美股拗腰倒升，加上今日中國商務部稱，中美雙方就經貿工作通電話溝通，令港股今日表現反覆向下。
港股在過去四個交易日累挫約1500點後，今早低開128點或0.51%，報25623點已是半日最低位，約10點半左右港股由跌轉升，升幅一度擴大，曾升穿25800水平，高見25861點，最多升109點，惟臨近中午收市前乏力再倒跌。港股半日跌29點或0.11%，報25723點，成交金額362億元；國指跌49點或0.48%，報10223點。
舜宇（2382）升4.4%，收報72.4元，是升幅最大的藍籌， 旺旺（0151）跌2.03%，收報5.32元，是跌幅最大的藍籌。 騰訊（0700）重上310元以上，半日收升0.71%，報310.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻18點； 匯控（0005）跌0.78%，收報63.25元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低19點。
納斯達克綜合指數隔晚收漲51點，刺激科網股回升，中軟國際（0354）收升2.05%，報3.98元；金蝶（0268）報7.73元，升1.85%；金山軟件（3888）報12.46元，升1.47%。
手機設備回升，富智康（2038）報0.86元，升2.38%；丘鈦（1478）報4.28元，升1.18%；瑞聲（2018）報50.9元，升0.79%。
醫藥股普遍反彈，藥明生物（2269）報52.6元，升5.41%；復星醫藥（2196）報24.8元，升2.06%；石藥（1093）報12.9元，升1.1%。
大行看好本月澳門博彩收入表現，濠賭股金沙中國（1928）升2.16%，收報35.55元；銀娛（0027）升3.44%，收報51.1元；永利澳門（1128）更收升4.78%，報18.84元。
其他報道：
【歐美戰報】道指先挫507點後倒升 蘋果升0.6% 關注華為事件
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26