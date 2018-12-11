【中美角力】傳今早中美通電談買農產品及調整中國政策
文章日期：2018年12月11日 12:01
《華爾街日報》引述消息指，美國財政部長姆努欽(Steven Mnuchin)、貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和中國國務院副總理劉鶴通電話，討論了購買農產品和調整中國重要經濟政策的事宜。不過，知情人士沒有提供其他細節。
今早，中國商務部公布，今日上午，中央政治局委員、國務院副總理、中美經貿磋商牽頭人劉鶴應約與姆努欽、萊特希澤通電話。雙方就落實兩國元首會晤共識、推進下一步經貿磋商工作的時間表和路線圖交換了意見。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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