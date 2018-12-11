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【繼續賣產】海航擬再次出售文思海輝

文章日期：2018年12月11日 11:03

彭博引述知情人士表示，海航集團正與瑞信合作，再次尋求出售旗下技術外包服務子公司文思海輝技術有限公司，海航集團可能最早明年初啟動出售程序。

消息指，海航和瑞信正考慮將其整體出售給一個或數個買家，可能吸引到私募股權投資公司和技術公司的興趣。不過，估值可能成為交易的主要障礙之一，因為海航收購文思海輝時支付的價格，與潛在買家可能願意的出價之間存在差距。海航於2016年收購時，作價為7億美元。

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