【財經花生】華融改公司章程發揮黨委領導 David Webb「讚」
文章日期：2018年12月11日 10:11
David Webb 早前有勿沾手名單，其後再選文指華融（2799）涉另一虛假交易案，隔晚又再發文談華融昨日的修改公司章程「由黨領導」。
David Webb 節錄了其中兩句「"The Party Committee shall play the core leadership role...The chairman of the board of directors shall concurrently serve as the secretary of the Party Committee".」，對應於公告的是「設立中國共產黨的組織，黨委發揮領導核心作用」以及「董事
長、黨委書記由一人擔任」。
雖然內地公司改章程加入共產黨領導並非新鮮事，但現時華為事件被人針對的正是黨領導之下，公司必需聽命於黨，從而引發對軟硬件設有後門的疑慮，並觸發現時全球針對中國。
David Webb 節錄完兩句話後，留下一句「很高興看到市場改革和開放的不斷深化！(Good to see the ongoing deepening of market reforms and opening up! )」真係唔知係真心讚定係曲到圓啦。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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