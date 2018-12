David Webb 早前有勿沾手名單,其後再選文指華融(2799)涉另一虛假交易案,隔晚又再發文談華融昨日的修改公司章程「由黨領導」。

David Webb 節錄了其中兩句「"The Party Committee shall play the core leadership role...The chairman of the board of directors shall concurrently serve as the secretary of the Party Committee".」,對應於公告的是「設立中國共產黨的組織,黨委發揮領導核心作用」以及「董事

長、黨委書記由一人擔任」。

雖然內地公司改章程加入共產黨領導並非新鮮事,但現時華為事件被人針對的正是黨領導之下,公司必需聽命於黨,從而引發對軟硬件設有後門的疑慮,並觸發現時全球針對中國。

David Webb 節錄完兩句話後,留下一句「很高興看到市場改革和開放的不斷深化!(Good to see the ongoing deepening of market reforms and opening up! )」真係唔知係真心讚定係曲到圓啦。

其他報道:

【中美角力】劉鶴應約與姆努欽、萊特希澤通電話

【港股開市】港股低開128點 加法官:潛逃風險無法消除 瑞聲、舜宇跌

【歐美戰報】道指先挫507點後倒升 蘋果升0.6% 關注華為事件