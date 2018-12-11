內地三大指數小幅高開。上證綜指開報2587點，升2點或0.09%；深證成指開報7642點，升17點或0.23%；創業板指數開報1332點，漲5點或0.43%。

人行今日不開展逆回購操作，連續33個交易日不操作，續刷空窗期時長新高;今日無逆回購到期，實現零投放零回籠。

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