【A股開市】滬深兩市小幅高開 上證微漲0.09%
文章日期：2018年12月11日 09:32
內地三大指數小幅高開。上證綜指開報2587點，升2點或0.09%；深證成指開報7642點，升17點或0.23%；創業板指數開報1332點，漲5點或0.43%。
人行今日不開展逆回購操作，連續33個交易日不操作，續刷空窗期時長新高;今日無逆回購到期，實現零投放零回籠。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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