美股反彈未有利好港股，港股今早低開128點或0.51%，報25623點，成交金額15億元；國指今早低開62點或0.62%，報10210點。

聯通（0762）升2.56%，報8.8元，是升幅最大的藍籌，神華（1088）跌1.7%，報17.32元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跟隨外圍科技股回升，今早高開0.58%，報309.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻14點；匯控（0005）跌1.02%，報63.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低25點。

加拿大法官表示，華為首席財務官孟晚舟的保釋聽證會將於周二繼續，法官指出，潛逃風險永遠無法完全消除，她的擔保人來自不列顛哥倫比亞省會是「非常理想」的情況。舜宇（2382）昨日反彈後今早低開0.22%，報69.2元。

福州市中級人民法院初步裁定，蘋果侵犯了高通兩項專利，將頒發強制令給高通，禁止蘋果在華銷售iPhone 6S、6S Plus、7、7 Plus、8、8 Plus及iPhone X機種，但不包括最新的蘋果手機。瑞聲（2018）跌1.09%，報49.95元。

油價回落，中石化（0386）跌0.78%，報6.35元；中石油（0857）跌1.31%，報5.29元；中海油（0883）跌1.25%，報12.66元。

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