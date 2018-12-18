隔晚美股大幅波動，道指最終倒升，但港股ADR跌111點，港股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.66%，折合報305.96元；匯控（0005）跌0.92%，折合報63.16元；建行（0939）升0.04%，折合報6.39元。

今日焦點股份可留意：

孟晚舟保釋聽證會在周一進入第二天，雙方陳述理由。如果法官同意引渡孟晚舟，她還有多次機會對這一決定提出上訴。留意華為相關股。

中國法院判高通勝訴，禁蘋果售7種iPhone，蘋果股價隔晚倒升，市場料對新款用iOS 12的未有影響。留意蘋果供應商。

英皇集團（0163）公布以11億元向易偉發展（EASYWELL DEVELOPMENT LIMITED），油麻地砵蘭街 60 號香港盛世酒店（Inn Hotel Hong Kong）。據了解，該酒店由舖王鄧成波或有關人士購入。該酒店截至今年3月底的年度除稅前盈利為201.5萬元，年內盈利為168.28萬元。

乘聯會數據顯示，11月國產狹義乘用車零售銷量達202.0萬輛，同比減少18.0%，按月增長3.4%。首11個月累計銷量2015.2萬輛，同比減少4.0%。轎車、MPV、SUV銷量同比齊齊下跌，只有新能源車上升。

合和實業（0054）獲主要基金股東支持。合和早前公布，主席胡應湘旗下Petrus HK Co Limited建議透過協議安排對公司進行私有化，作價為現金每股38.8元，市場普遍認為作價過低。然而，被指為可決定私有化成敗的第二大股東基金股東Southeastern Asset Management表明不反對合和私有化一事。

GoPro宣布，計劃在2019年夏季之前，將大部分售往美國的相機生產從中國遷出，以避免可能被包含在任何新關稅清單中的潛在影響。留意天彩控股（3882）。

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