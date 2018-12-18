【歐美戰報】道指先挫507點後倒升 蘋果升0.6% 關注華為事件
文章日期：2018年12月11日 08:14
美股道指隔晚又再大幅波動，早段低開28點後曾大挫507點，但收市可收復失地並倒升。高通雖然獲得中國法院判勝訴，使蘋果禁售7款iPhone 產品，不過，大摩分析師Katy Huberty 表示，該禁令似乎僅適用於具有iOS 11作業系統的手機，而70%的iPhone 已經切換至iOS 12，且所有在售設備的作業系統都是iOS12，認為對基本面影響不大，但確實增加了對股票整體的負面情緒。蘋果股價最終仍能向上。
道瓊斯工業平均指數收漲34點，升幅0.15%，報24423點。標普500指數收漲4點，升幅0.18%，報2637點。納斯達克綜合指數收漲51點，或0.74%，報7020點。
至於華為首席財務官孟晚舟的保釋聽證會在周一進入第二天，孟晚舟的辯護律師稱，可以通過人員監控加技術手段來確保將她軟禁在家，而孟晚舟的律師David Martin對法庭稱，如獲保釋，孟晚舟將支付確保她留在加拿大的安保費用，以作為額外的保證。
檢察官則反對給予孟晚舟保釋，理由是她太有錢，能夠輕鬆支付任何必要金額的資金，然後逃跑。他補充說，自從知道她所涉嫌參與的活動受到調查後，孟晚舟沒再去過美國，其他華為高管也停止前往美國。如果法官同意引渡孟晚舟，她還有多次機會對這一決定提出上訴。
波音升0.97%，報326.35美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻21點，而聯合健康跌0.98%，報266.53元，拖低道指17點。
科技股方面，蘋果收市報169.6元，升0.65%，谷歌母公司Alphabet收市報1053.18元，升0.63%，亞馬遜收市報1641.03元，升0.73%，Facebook收市報141.85元，升3.22%。
歐洲STOXX 600指數收跌1.88%，報338點。德國DAX指數收跌1.54%，報10622點；法國CAC 40指數跌1.47%，報4742點；英國富時100指數收跌0.84%，報6721點。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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