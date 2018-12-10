【借力打力】中國法院判高通勝訴 禁蘋果售7種iPhone
文章日期：2018年12月10日 23:50
美方向中國通訊設備巨頭華為開刀之際，蘋果在華銷售也面臨挑戰。美國半導體巨擘高通（Qualcomm）公布，福州市中級人民法院初步裁定，蘋果侵犯了高通兩項專利，將頒發強制令給高通，禁止蘋果在華銷售iPhone 6S、6S Plus、7、7 Plus、8、8 Plus及iPhone X機種，但不包括最新的蘋果手機。涉及專利包括一項與輕觸式屏幕有關的技術。
高通表示，蘋果一直利用高通的知識產權而拒絕給予補償。蘋果則表示，中國客戶仍可購買所有iPhone型號，iPhone目前與iOS 12操作系統一起銷售，已更新軟件系統，因此並未違反有關專利。福州市中級人民法院早前也曾頒布禁令，禁止美光（Micron Technology）在中國市場銷售包括DRAM晶片在内的26款產品。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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