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【英皇賣產】英皇11億元沽油麻地盛世酒店予鄧成波

文章日期：2018年12月10日 19:23
英皇11億元賣油麻地盛世酒店（圖片來源：酒店官方網頁）

英皇集團（0163）公布以11億元向易偉發展（EASYWELL DEVELOPMENT LIMITED），油麻地砵蘭街 60 號香港盛世酒店（Inn Hotel Hong Kong）。據了解，該酒店由舖王鄧成波或有關人士購入。

盛世酒店樓高30層，提供199個客房。集團指，出售物業將錄得未經審核收益約7.459億元，資金將用於一般營運資金及用於未來業務發展。

英皇指，預期於扣除相關成本及支出後，出售事項所得款項淨額將約為10.935億元，將改善其財務狀況及存儲額外資金儲備，支持其於未來的投資機會。

該酒店截至今年3月底的年度除稅前盈利為201.5萬元，年內盈利為168.28萬元。集團於交易完成時，將停止營運該酒店，並認為將不會對其營運或財務狀況產生重大不良影響。

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更新時間：2018-12-18 16:10
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