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【股權轉讓】李河君轉讓漢能持股予親弟 持股降至49%

文章日期：2018年12月10日 19:16
李河君轉讓漢能持股予親弟 持股降至49%

繼漢能薄膜發電（0566）母企漢能控股集團出現股權變動後，據聯交所披露權益顯示，漢能創辦人兼大股李河君轉讓了103億股予李偉均，李偉均的持股升至24.49%，李河君持股則由73.81%降至49.37%。據指李偉均為李河君親弟。

據披露權益資料顯示，李偉均持有漢能薄膜發電的母企漢能控股集團4成股權。據內媒引述工商資料指，李偉均目前更是漢能控股集團的董事長。

在今年10月，漢能薄膜（0566）公布，九月已接獲控股股東漢能移動的私有化初步方案﹔而漢能移動今年10月下旬發布公告，指由於漢能薄膜停牌已經超過3年，出於對中小股東利益的保護，決定向持有上市公司股票的所有投資者發出私有化要約，收購價格為每股不低於5元，以現金收購或股票置換，私有化之後公司擬在國內A股上市。

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更新時間：2018-12-18 16:10
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