內地新三板上市的上海君實生物（1877）明起招股，至本周五（14日）。該股發行約1.59億H股，集資最多32.4億元，每手1000股入場費為20585.36元。貴絕4隻已上市的B股，料本月24日上市。獨家保薦人為中金公司。

君實生物於2015年在新三板掛牌，其後七度融資，今次再來港集資。集團行政總裁兼總經理李寧表示，今次香港集資所得有4成將用作產品商業化，短期內公司未有其他融資需要或計劃。

按招股文件顯示，公司今年截止6月底的上半年「零收入」，去年同期則錄得114萬元（人民幣，下同）收入，李寧僅稱，收入來自「為兄弟公司提供服務」。公司今年上半年錄得虧損2.73億元，按年擴闊1.1億元。

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