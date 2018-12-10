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【月度數據】潤電11月售電量按年降8.4%

文章日期：2018年12月10日 18:14
潤電11月售電量按年降8.4%。

華潤電力（0836）公布，11月附屬電廠售電量達到1172.55萬兆瓦時，按年下降8.4%。

首11個月累計售電量達1.41億兆瓦時，較去年同期上漲2%。

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更新時間：2018-12-18 16:10
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