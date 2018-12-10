【新股情報】萬咖壹聯明日起招股 入場費逾4666元
文章日期：2018年12月10日 18:09
聯想（0992）有份投資的人工智能商業化平台萬咖壹聯（1762）明日起招股，發售7639萬股，當中10%在香港公開發售，發售價每股介乎3.56至4.62元，每手1000股，入場費為4666.56元。
據招股文件顯示，萬咖壹聯是次料集資約2.72億至3.53億元，並引入海創國際為基石投資者，同意認購相當於總額200萬美元股份，禁售期6個月。該股將於本周五（14日）截至認購，預期於下周五（21日）在主板掛牌。中金公司、工銀國際及麥格理為其聯席保薦人。
萬咖壹聯的業務主體為「玩咖歡聚」，以人工智能及大數據能力，為行業客戶提供移動廣告服務，為開發者和手機廠商提供技術支撐。公司與中國十大智能手機製造商建立硬核聯盟的緊密合作關係，當中包括小米（1810）、華為、中興（0763）、OPPO、vivo等，透過接入智能手機的應用商店、遊戲中心等渠道提供不同內容，獲得收入包括廣告收益。
萬咖壹聯執行董事兼董事會副主席鄭煒表示，公司在2016年10月初步完成硬核聯盟的技術平台商業化版本開發工作，促使去年踏入商業變現，收入增長加快。雖然內地收緊遊戲監管，但公司長遠看好中國移動互聯網市場前景，相信手機娛樂、視頻等內容不可能從網民生活中消失，有信心實現高速增長。
|股票名稱
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|1177 中國生物製藥
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更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
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|2313 申洲國際
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