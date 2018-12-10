加拿大拘捕華為孟晚舟後，周末中方連環反擊，先是召見美加駐華大使，其後再有官媒炮轟，最新是中國外交部發言人陸慷指責，加拿大拘押華為負責人違反了雙邊協定。

中國外交部發言人陸慷周一在記者會上表示，根據中國和加拿大領事協定，如果中國公民被加拿大政府拘押，加拿大政府應該在第一時間通知中國使領館，但加拿大政府沒有這樣做，違反了雙方的領事協定。

不過，其後多次有人問及中國得知拘押一事的確切時間，陸慷均沒有回答。

而對於針對華為的指控，外交部指華為可能對安全造成威脅的國家沒有提供證據，陸慷又指，中國法律不會強迫任何企業安裝後門。

對於日本除華為、中興設備，外交部指，中國企業正常經營在日本不能受到任何歧視性對待。

中美貿易問題方面，外交部指，中美雙方經貿團隊正加緊接觸和磋商希望能落實元首共識。

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