乘聯會數據顯示，11月國產狹義乘用車零售銷量達202.0萬輛，同比減少18.0%，按月增長3.4%。首11個月累計銷量2015.2萬輛，同比減少4.0%。轎車、MPV、SUV銷量同比齊齊下跌，只有新能源車上升。

其中，轎車銷量102.4萬輛，同比減少13.6%，按月增長6.9%；首11個月累計銷量1,008.4萬輛，同比減少2.3%。11月份MPV銷量14.1萬輛，同比減少30.3%，按月增長4.0%；1-11月累計銷量150.9萬輛，同比減少15.3%。11月份SUV銷量85.4萬輛，同比增長-20.6%，按月減少0.5%；1-11月累計銷量855.8萬輛，同比增長-3.7%。11月份新能源狹義乘用車銷量12.9萬輛，同比增長57.8%，按月增長10.7%；首11月累計銷量84.5萬輛，同比增長89.3%。

從廠商排名看，今年1-11月上汽大眾、一汽大眾和通用仍位列前三，但吉利汽車、上汽乘用車、廣汽豐田等增長迅猛，在車市遭遇寒流的情況下，它們仍有30%左右的增長。

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