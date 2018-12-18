【新機登場】華為今月26日推新手機 HONOR View 20
文章日期：2018年12月10日 16:54
華為副董事長兼首席財務官CFO孟晚舟被指違反美國對伊朗的制裁，但無阻華為旗下手機品牌HONOR在香港舉行全球記者大會「曬冷」新手機技術，HONOR產品總裁熊軍民表示，HONOR已經成為最受歡迎的內地網絡品牌，過去9個季度銷售額達578億人民幣，出售數目達3.97億部。值得留意是，今日記者會原訂設有傳媒答問環節，未知是否與華為近日被推上風口浪尖有關，該環節最終被取消，只保留演講及參觀環節。
熊軍民表示，今月26日會在北京發布採用多項新技術的HONOR View 20，明年1月22日會在巴黎作全球發布。熊軍民透露，View 20會配備「Link Turbo」功能，透過人工智能，可以同時通過Wi-Fi和4G網絡作下載，以提升速度及降低時延；同時該手機會採用全視屏設計（All-View Display），只在螢幕左上方保留4.5mm 小孔作前置相機等。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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