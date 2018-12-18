【港股收市】港股全日收跌311點 醫藥手機設備續捱沽
文章日期：2018年12月10日 16:30
美股上周五急挫，加上內地經濟數據欠佳，拖累港股今日延續上周跌勢，一度最多跌約490點。
港股今早低開268點或1.04%，報25794點，失守50天線(26012點)，甫開曾見25845點已是半日最高位，其後跌勢加深，曾低見25570點，最多跌492點，午後跌幅略為收窄，於25640至25775點區間上落，全日收報25752點，下跌311點或1.19%，成交金額705億元；國指跌96點或0.93%，報10273點。
騰訊（0700）成交額榜首，全日跌0.84%，收報308元。舜宇（2382）升3.05%，收報69.35元，是升幅最大的藍籌，潤地（1109）跌3.93%，收報28.1元，是跌幅最大的藍籌。銀娛（0027）升1.33%，收報49.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻4點；友邦（1299）跌1.82%，收報61.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低42點。
內房股午後沽壓較大，世茂（0813）報18.58元，跌3.33%；融創中國（1918）報25.15元，跌2.33%；碧桂園（2007）報9.06元，跌1.95%。
醫藥股繼續捱沽，藥明生物（2269）報49.9元，挫15.42%；石藥（1093）報12.76元，跌3.48%；國藥（1099）報33.8元，跌3.43%。
金價上周收市價升至1250美元以上，金礦股普遍造好，招金（1818）收升3.1%；壇金礦業（0621）更飊32.79%。
工信部公布，近日已向中國電信、中國移動、中國聯通發放5G系統中低頻段試驗頻率使用許可，惟消息對中資電訊股無沖喜作用，聯通（0762）跌1.94%，收報8.58元；中電信（0728）報3.92元，跌1.01%；中移動（0941）跌0.77%，收報76.95元；國指新貴的中國鐵塔（0788）則升3.23%，收報1.28元。手機設備股普遍捱沽，中軟國際（0354）報3.9元，跌3.94%；丘鈦（1478）報4.23元，跌4.3%；中興（763）報15.06元，跌3.46%。
阿里影業（1060）獲阿里增持至逾50%，全日升4.88%，報1.29元。
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|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
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|2313 申洲國際
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|1044 恆安國際
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|2007 碧桂園
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