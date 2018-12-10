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【小報捷】第二大基金股東表明不反對合和私有化

文章日期：2018年12月10日 16:29

合和實業（0054）獲主要基金股東支持。合和早前公布，主席胡應湘旗下Petrus HK Co Limited建議透過協議安排對公司進行私有化，作價為現金每股38.8元，市場普遍認為作價過低。然而，被指為可決定私有化成敗的第二大股東基金股東Southeastern Asset Management表明不反對合和私有化一事。

Southeastern Asset Management 目前持合和逾6%股權，是僅較胡應湘持有28.12%後的最大股東，胡應湘之子胡文新則持有3.33%、副主席何炳章則持有3.19%。

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0012 恆基地產39.950.250.63
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更新時間：2018-12-18 16:10
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2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
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